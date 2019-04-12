МИД Азербайджана ответило на заявление Пашиняна

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало высказывания премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Пашинян часто заявляет о «создании мирных условий» в контексте урегулирования конфликта, но это невозможно без выхода захватнических сил Армении с азербайджанских территорий и возвращения насильно изгнанных оттуда азербайджанских вынужденных переселенцев.

«Армянское руководство должно ясно это понимать. Если говорят «А», надо говорить и «Б». Эти вопросы находятся в неразрывной причинно-следственной связи. В корне всего этого лежит именно агрессивная и захватническая политика Армении в отношении Азербайджана, а результаты – это уже остальные вопросы, включая создание мирной среды и взаимодоверия. Это аксиома», — заявили в МИД.

| 2019-04-12T14:31:06+00:00 12 апреля 2019, 17:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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