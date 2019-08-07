МИД Азербайджана ответило на заявление МИД Армении

Управление пресс-службы МИД Азербайджанской Республики прокомментировало заявление МИД Армении.

Как сообщает Report, в комментарии МИД Азербайджана говорится:

«Наше внимание привлекла довольно сумбурная и страдающая отсутствием логики реакция МИД Республики Армения на заявление МИД Азербайджанской Республики от 6 августа с.г., в котором была выражена принципиальная оценка провокационным высказываниям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанным им днём ранее в ходе несанкционированного законными властями посещения оккупированного вооружёнными силами Армении города Ханкенди Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Полагаем, что МИД Армении, осуществившей вооружённую агрессию против Азербайджана, путём незаконного применения силы захватившей Нагорно-Карабахский регион нашей страны и прилегающие к нему районы, проведшей на этих территориях сплошные этнические чистки азербайджанского населения и учинившей акт геноцида в Ходжалы, стоит последним в ряду субъектов, которым можно было бы пытаться обвинять Азербайджан в неспособности следовать нормам цивилизованности и приличия, а также в нетерпимости.

Кроме того, МИД Армении старается уверить, будто бы власти Азербайджана оказались неспособны осознать контекст и содержание речи Н.Пашиняна в Ханкенди, посвящённой «единству, солидарности, развитию и процветанию» для Армении, Карабаха и диаспоры. Подобным неуклюжим объяснением своих «благородных намерений» уже МИД Армении, вслед за премьер-министром этой страны, фактически прямо признаётся в проведении официальным Ереваном аннексионистской политики в отношении Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Демонстрация армянской стороной столь неадекватного подхода, подрывающего саму логику переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит причиной региональной напряжённости, ответственность за которую всецело лежит на Армении. Именно это говорилось в предельно ясном заявлении МИД Азербайджана от 6 августа, которое, судя по всему, в МИД Армении оказались неспособны понять».