МИД Азербайджана ответил МИД Армении

«Для указанного в последнем заявлении министерства иностранных дел Армении «создания благоприятной среды для мира» следует относиться соответственно этому заявлению. Интересно, насколько соответствует созданию мирных условий приказ министра обороны Армении об убийстве азербайджанских военнослужащих и награждение снайперов?!»

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Напоминаем, что Азербайджан является заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и, естественно, продвижения в переговорах. Мы подчеркиваем, что одной из главнейших целей переговоров является вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий. Если вооруженные силы Армении продолжат сохранять незаконное присутствие на азербайджанских землях, то у переговоров не может быть другой важной части. Чем скорее Армения осознает эту реальность, тем скорее в регионе будет обеспечен устойчивые мир, развитие и благосостояние», — подчеркивается в заявлении МИД.