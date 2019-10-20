МИД Азербайджана ответил Евросоюзу

“Информация в заявлении Европейского союза о задержании десяток людей не соответствует действительности. Большинство людей, проводящих незаконную акцию, были освобождены после официального предупреждения”.

Как сообщает Report, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева комментируя заявление ЕС. Л.Абдуллаева отметила, что в Азербайджане обеспечена свобода собрания.

Обращение Национального совета о проведении митинга 19 октября от 15:00 до 17:00 было рассмотрено в Исполнительной власти города Баку.

Согласно второму пункту третьей части Статьи 9 закона “О свободе собрания”, проведение собраний в охраняемых зонах метрополитена запрещено. Поэтому, Исполнительная власть города Баку предложила провести митинг в указанное время на спортивно-тренировочной базе Гарадаг спортивного клуба “Нефтчи” на улице “28 мая” в посёлке Локбатан города Баку. Несмотря на это, была попытка провести незаконную акцию в центральной части города. Незаконная акция была предотвращена полицией”.

“Было бы хорошо, если ЕС обратил внимание на сегодняшние события в Барселоне, включая использование резиновых пуль полицейскими против мирных демонстрантов, избиения представителей средств массовой информации и чрезмерное применение насилия”, — сказала глава пресс-службы МИД.

Напомним, Евросоюз призвал власти Азербайджана расследовать задержания нескольких десятков человек, пытавшихся провести в Баку мирный митинг. С таким заявлением официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич выступила в субботу, 19 октября. Брюссель обратил особое внимание на «чрезмерное применение силы» для разгона толпы и арестов участников акции.

Свобода собраний является фундаментальным правом человека, было подчеркнуто в заявлении. ЕС ожидает от властей Азербайджана его соблюдения в соответствии с международными обязательствами республики. Брюссель призвал освободить мирных демонстрантов.