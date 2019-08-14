МИД Азербайджана отреагировало на заявление Мнацаканяна

Сегодня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, комментируя вопрос о том, какова же всё-таки официальная позиция правительства этой страны относительно принадлежности Нагорного Карабаха, не нашёл ничего иного, чем вновь процитировать провокационное заявление своего премьер-министра Никола Пашиняна о принадлежности Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Армении.

В заявлении Report пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Зограб Мнацаканян, в очередной раз повторяя абсурдное высказывание Никола Пашиняна, сделанное им в городе Ханкенди оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, на самом деле ставит себя в весьма незавидное положение перед мировым сообществом, и в первую очередь перед странами-сопредседателями МГ ОБСЕ. Ведь подобная безответственная риторика не только полностью противоречит как международному праву, так и позиции международных посредников, но и может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта. Подобное обнажение истинного лица и сбрасывание масок армянской стороной, вскрывающее её однозначно аннексионистские намерения относительно оккупированных территорий Азербайджана, служит серьёзным поводом для привлечения внимания международных институтов к официальной позиции правительства Армении, направленной на срыв переговорного процесса.

По ее словам, МИД Азербайджана уже обратился с письмами на имя генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, а также министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и всех остальных её членов, в которых обстоятельно изложил опасность складывающейся ситуации, порождаемой заявлениями Н.Пашиняна: «Азербайджанская сторона, напоминая о тяжелейших последствиях неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана, рассматривает последние заявления премьер-министра Армении как переход «красной черты», за которой лежит еще большее обострение ситуации».

«Мы настоятельно рекомендуем армянской стороне внимательно ознакомиться с решением СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 г., а также мандатом сопредседателей МГ ОБСЕ, в котором четко указаны меры по достижению мирного урегулирования конфликта. Мирное урегулирование конфликта не должно основываться на признании результатов вооружённой агрессии, а напротив – исходить из Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного акта, решений СБ ООН и ОБСЕ. В заключение хотела бы упомянуть восточную мудрость: «сколько не говори халва, во рту слаще не станет», — отметила Л.Абдуллаева.