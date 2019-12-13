МИД Азербайджана осудил резолюцию Сената США о признании т.н. «геноцида армян»

«Принятая 12 декабря этого года Сенатом США резолюция по признанию т.н. «геноцида армян» является попыткой фальсификации истории и использования в качестве политического давления».

Об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Ссылка в тексте резолюции на противоречивые и довольно подозрительные с научно-исторической точки зрения источники доказывает, что резолюция была подготовлена на непрофессиональном уровне и служит исключительно грязным целям армянских лоббистских кругов. История должна исследоваться историками по принципам исторической объективности», — заявила Л.Абдуллаева.