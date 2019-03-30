МИД Азербайджана о заявлении минобороны Армении

Заявление министра обороны Армении Д.Тонояна на встрече с армянской общиной в Нью-Йорке о замене формулы «мир в обмен на территории» на «новая война за новые территории» является очередным наглядным признанием высокопоставленного официального лица Армении о проведении агрессорской и захватнической политики этой страны, сообщает Report.

«Данное высказывание министра обороны Армении, прозвучавшее сразу же после встречи премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Вене, по итогом которой было принято совместное Заявление о необходимости создания благоприятной обстановки для мира и принятия ориентированных на конкретные результаты шагов в переговорном процессе по поиску мирного урегулирования конфликта, носит откровенно провокационный характер и выступает против усилий международного сообщества в лице сопредседателей МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Доводим до сведения армянской стороны, что Вооруженные Силы Азербайджанской Республики находятся в числе наиболее сильных армий мира и способны в кратчайшие сроки освободить оккупированные территории Азербайджана на основе соответствующих положений международного права по обеспечению самообороны.

Азербайджан в отличие от Армении не выступает с территориальными притязаниями по отношению к другим государствам и не имеет цели по оккупации каких-либо территорий. В соответствии с резолюциями СБ ООН Азербайджан требует незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных войск Армении с международно-признанных территорий Азербайджана. Все усилия Азербайджана при поддержке международного сообщества направлены на достижение этой цели. В противном случае, Азербайджан готов освободить свои территории от армянской оккупации любыми другими средствами, руководствуясь соответствующими нормами и принципами международного права, а также Уставом ООН, и Армении хорошо известно об этом.

В заключении, хотелось бы услышать комментарий высшего руководства Армении в контексте выступления его министра обороны: делал ли министр это выступления с согласия руководства Армении или это министерская импровизация, рассчитанная на то, чтобы поставить под сомнение, как минимум, суть переговоров и совместного заявления, принятого по их итогам», — говорится в сообщении.