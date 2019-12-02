МИД Азербайджана о посещении Николом Пашиняном Нагорного Карабаха

«Посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, где он встретился с марионеточными представителями незаконного режима и выехал в расположение оккупационных войск своей страны на линии соприкосновения вооружённых сил Армении и Азербайджана является очередной явной демонстрацией того, что именно Армения несет ответственность за оккупацию и осуществляет контроль над оккупированными территориями».

Об этом в заявлении сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Эти шаги премьер-министра Пашиняна, незадолго до этого утверждавшего, что Армения якобы не сможет принять решение вместо Нагорного Карабаха, подтвердили, что как раз Армения является непосредственным участником переговоров по урегулированию конфликта. Это означает, что Н.Пашинян, чей сын несёт воинскую службу в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и который лично знакомится с существующим положением вещей, посещая вооружённые силы Армении на наших оккупированных территориях, строит планы, встречаясь с представителями марионеточного режима, должен отложить в сторону свои отговорки и без экивоков участвовать в принятии решения за столом переговоров», — подчеркнула официальный представитель МИД.