МИД Азербайджана: На встрече состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

В заявление пресс-службы говорится:

«Встреча между двумя министрами иностранных дел в Нью-Йорке для определения текущей ситуации на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта вновь запомнилась убийством азербайджанского военнослужащего на линии соприкосновении войск. Азербайджан всеми средствами будет отслеживать это дело, а те, кто причастен, будут наказаны.

Что касается встречи министров иностранных дел двух стран, то на ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе».

| 2019-09-24T10:31:07+00:00 24 сентября 2019, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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