МИД Азербайджана: Мы решительно осуждаем это очередное злонамеренное деяние Армении

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала СМИ вчерашний инцидент, когда в результате прицельного огня со стороны вооруженных сил Армении в Газахском районе Азербайджана был убит мирный житель.

Глава пресс-службы заявила, что вооруженные силы Республики Армения предприняли очередную провокацию, подвергнув обстрелу экскаватор, проводивший работы по строительству дороги в направлении села Гушчу Айрым Газахского района близ линии азербайджано-армянской границы.

«В результате вчерашнего инцидента погиб водитель экскаватора Сафарали Абышов, являющийся гражданским лицом. В целом, хотелось бы напомнить, что преднамеренное убийство азербайджанского мирного населения на протяжении всего конфликта составляло суть действий вооруженных сил Армении. Вопиющий акт геноцида в Ходжалы в 1992 году и последующее целенаправленное убийство малолетних детей, проживающих на территориях, примыкающих к государственной границе Азербайджана и Армении и линии фронта, есть самые очевидные свидетельства этого факта. Подобные получившие в последнее время характер тенденции нарушения режима прекращения огня, сопровождающиеся безответственными риторическими выпадами со стороны руководства Армении, подтверждают, что, к сожалению, слова и поступки страны-агрессора коренным образом противоречат интересам мирного разрешения конфликта. Они ни в коей мере не согласуются с духом и буквой последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 25 сентября этого года, где содержится однозначный призыв снизить напряженность и обеспечить атмосферу, способствующую продвижению мирного процесса и благоприятствующую субстантивным переговорам. Мы решительно осуждаем это очередное злонамеренное деяние Армении и вновь напоминаем, что все существующие препятствия продвижению мирного процесса и достижению мира и безопасности в регионе создаются в первую очередь именно такого рода политикой Армении, направленной на эскалацию напряженности. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего», — сказала Лейла Абдуллаева.