МИД: Азербайджан не признает т.н. «президентские выборы» в грузинском регионе Абхазия

«МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «президентские выборы», состоявшиеся 25 августа 2019 года в регионе Абхазия, Грузия, равно как и их результаты».

Об этом говорится в тексте заявления МИД Азербайджанской Республики в связи с так называемыми «президентскими выборами» в Абхазии.

«МИД Азербайджана полагает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

| 2019-08-26T10:11:55+00:00 26 августа 2019, 12:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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