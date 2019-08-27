Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах

Операционные системы Windows Home и Windows Pro могут не удовлетворять требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR) Нидераландов, говорится в отчете Агентства по защите данных страны.

«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.

В мае 2019 года Microsoft и правительство станы договорились о новых условиях конфиденциальности, после того как выяснилось, что некоторое программное обеспечение американской компании собирает персональную информацию 300 тыс. госслужащих с помощью своих телеметрических функций и хранит ее в США. Затем Office и приложения Windows были приведены в соответствие с новыми правилами GDPR. Но выяснилось, что мобильные приложения пакета Microsoft Office на iOS продолжали собирать информацию об активности пользователей, пишет kommersant.ru.

Microsoft утверждает, что компания намерена сотрудничать с клиентами и правительствами в Евросоюзе, чтобы привести все свои продукты в соответствие требованиям Общего регламента по защите данных.