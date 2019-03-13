Microsoft ведет разработку квантовых компьютеров

Создание квантового компьютера является одним из наиболее перспективных направлений работы компании Microsoft. Об этом заявил во вторник исполнительный вице-президент корпорации Джейсон Зэндер во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.

«Если говорить о самых передовых вещах, то мы ведем разработку квантовых компьютеров», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие технологии будущего считает наиболее многообещающими. Как он подчеркнул, технологии в этой сфере, которые разрабатывает компания, «имеют невероятный потенциал».

По словам Зэндера, квантовые компьютеры позволят в перспективе «за две минуты выполнять алгоритмы», на которые обычной вычислительной технике «потребуются тысячи лет» и колоссальные затраты энергии. Как подчеркнул Зэндер, одним из требований для работы квантовых компьютеров является крайне низкая температура. «В глубоком космосе для квантовых компьютеров слишком тепло», — сказал он.