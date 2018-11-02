Microsoft создаст в Азербайджане лабораторию «Интернет вещей»

В рамках организованной в Баку «Недели инноваций» состоялась презентация сотрудничества между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и компанией Microsoft Azerbaijan.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Али Абдуллаев рассказал о существующем тесном сотрудничестве министерства и Microsoft Azerbaijan, в том числе о реализуемых в стране совместных проектах, и отметил, что между сторонами существует большой потенциал для расширения такого сотрудничества. Между AzInTelecom, действующей при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и компанией Microsoft подписано трехлетнее соглашение на приобретение софтверных лицензий для госструктур. Основная цель данного соглашения является экономия затрат в этой сфере, улучшение позиции страны в рейтинге по защите прав интеллектуальной собственности, развитие инновационной экосистемы, привлечение зарубежных инвестиций, а также увеличение количества использования электронных услуг.

Заместитель министра также добавил, что Азербайджан на протяжении многих лет сотрудничает с корпорацией Microsoft, которая сыграла важную роль в создании инфраструктуры «открытого ключа», обеспечивающей применение электронной подписи в стране. В настоящее время в Азербайджане пользователям выдано свыше 159 тысяч сертификатов электронной подписи, и сегодня данная технология успешно используется в удостоверениях личности нового поколения.

В рамках мероприятия между Центром обучения министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и компанией Microsoft Azerbaijan был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию лаборатории «Интернет вещей». Документ подписали глава Центра Рауф Джаббаров и генеральный менеджер Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов.

По словам С. Гашимова, «интернет вещей» является новой глобальной тенденцией, и вопрос подготовки специалистов в этой области. Лаборатория, которая будет создана при Центре обучения министерства транспорта, связи и высоких технологий, поможет повышению кадрового потенциала молодых специалистов в сфере инноваций. В данной лаборатории каждый желающий сможет реализовать свои навыки и знания в любых отраслях, где могут быть использованы инновации.

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