Microsoft пресекла кибератаки против трех кандидатов на выборах в Конгресс

Злоумышленники пытались использовать фальшивую страницу Microsoft для выуживания информации из компьютеров кандидатов, заявил в четверг вице-президент корпорации по безопасности пользователей и доверию Том Берт, выступая на Форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо. Microsoft в сотрудничестве с государственными службами удалось заблокировать страницу и пресечь действия хакеров, сообщает агентство Bloomberg. Имена объектов кибератаки не сообщаются.

По словам Берта, подобную тактику его компания зафиксировала во время проходившей в 2016 году в Филадельфии конвенции демократической партии, безопасность которой обеспечивала Microsoft.

Глава департамента Facebook по производственной политике и контртерроризму Моника Бикерт, также выступившая на форуме в Аспене, заявила, что в апреле корпорация удалила несколько сот страниц, которые контролировались Агентством интернет-исследований – российской компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, обвиненной спецпрокурором Робертом Мюллером в организации кампании в соцсетях по вмешательству в американские выборы 2016 года.