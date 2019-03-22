Microsoft назвала дату «смерти» Windows 7

До наступления этой даты компания советует всем пользователям Windows 7 (а это 40 процентов персональных компьютеров по всему миру) перейти на более новую Windows 10.

Действия Microsoft по прекращению выпуска обновлений для системы безопасности устаревших ОС направлены на то, чтобы подтолкнуть пользователей к ее новейшему программному обеспечению, которое улучшает защиту от атак, сообщает korrespondent.net.

Как известно, Windows 7 была выпущена 22 октября 2009 года. Таким образом, период поддержки, к моменту ее окончания, составит более 10 лет.