Мхитарян не едет, расходимся: политическая «игра» Генриха Гамлетовича

Ну вот и все. «Арсенал» выступил с официальным заявлением относительно участия полузащитника Генриха Мхитаряна в бакинском финале Лиги Европы с «Челси». «Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против «Челси», — говорится в заявлении. — Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой. Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения. Мы разочарованы, что такой игрок пропустит важный матч финала еврокубков в таких обстоятельствах, что происходит очень редко в карьере футболиста. Мики продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных», – говорится в заявлении «Арсенала».

Как видим, окончательное решение по поводу своего участия или неучастия в финале Лиги Европы принял лично Генрих Мхитарян, посоветовавшись с семьей. Он предпочел оставаться в плену у своих фобий. Но главное — он спутал футбольное поле с политическим рингом. По сути, благодаря последним событиям, весь мир увидел явление на свет не футболиста, а игрока в политику по фамилии Мхитарян. «Игра» эта закончилась предсказуемо — Генрих забил гол в свои ворота.

Собственно, не он один. «Отличилось» и МИД Армении. Оно заявило, что считает отказ Азербайджана предоставить достаточные гарантии безопасности капитану национальной сборной Армении по футболу и полузащитнику лондонского “Арсенала”Генриху Мхитаряну для участия в финале Лиги Европы в Баку новым проявлением расизма. Сказать, что мы услышали очередной циничный бред — ничего не сказать.

Просто напомню, что это Армения является моноэтнической страной, совершившей этнические чистки и оккупировавшей 20% территорий Азербайджана, игнорируя более четверти века требования Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, в резолюциях которых прописано требование о выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Кроме того, второй президент Армении Роберт Кочарян является автором заявления о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев». А третий президент РА Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу, рассуждал о том, что Геноцид в Ходжалы позволил сломать стереотип о неспособности армянских солдат истреблять мирное азербайджанское население. Кроме того, нынешний министр обороны РА Давид Тоноян является автором заявления о готовности этой страны осуществить захват новых территорий АР, а премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что такова консолидированная позиция всего руководства этой страны.

Как, имея такой «багаж» преступлений и иных действий, откровенно расистского характера, можно в чем-то обвинять нашу страну, являющуюся жертвой армянского терроризма и сепаратизма, знают только в МИД РА. Там же, кстати, и изобрели словосочетание «недостаточные меры безопасности». Замечу, что такого термина в реальности нет. Есть иной- абсолютные меры безопасности. Их Азербайджан предоставлял. На уровне МИД, Министерства молодежи и спорта, а также посла АР в Великобритании.

Да, посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде в интервью британскому Sky Sports подтвердил, что наша страна предоставила все гарантии армянскому футболисту «Арсенала» Генриху Мхитаряну. «Мое послание Мхитаряну будет таким: вы футболист, хотите играть в футбол? Поезжайте в Баку, ты в безопасности. Давайте сделаем так, чтобы финал Лиги Европы был запоминающимся праздником футбола. Десятки тысяч болельщиков на трибунах и миллионы поклонников футбола, которые будут наблюдать за игрой, сидя у экранов телевизоров, именно этого и ждут. И они заслужили увидеть то, на что рассчитывают. Я могу гарантировать, что правительство Азербайджана сделает все, что нужно, и обеспечит безопасность для каждого болельщика, игрока и всех тех, кто будет на матче». Но если вы хотите «поиграть» на этой теме, то это уже другая история. Если это так, то я могу выразить свое сожаление по данному поводу, напомнив при этом, что вам платят, как футболисту, а не как политику»,- заявил Таир Тагизаде.

И это был прекрасный урок логики и аргументации. Скажу больше. Посол Азербайджана в Великобритании даже оставил свои контакты: телефон, электронный адрес, на тот случай, если Мхитарян захочет лично переговорить с ним. Он также напомнил о том, что бывший игрок лондонского «Челси» Майкл Эсьен, продолжающий ныне карьеру в нашей стране, сделал заявление по поводу предстоящего финала Лиги Европы, пригласив болельщиков в Баку. Но, Мхитарян решил в Баку не ехать. Футбол от этого не потеряет. Зато все увидели, что Генрих Гамлетович, этот носитель чисто английских имени и отчества, уже делает первые шаги в мире политики.