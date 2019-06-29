МГ ОБСЕ распространила очередное заявление

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ от России, Франции и США — Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер 27-28 июня в Вене проинформировали постоянного представителя МГ ОБСЕ, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака о результатах визита сопредседателей в регион и недавних консультаций с глава МИД Азербайджана и Армении в Москве и Вашингтоне.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сопредседателями МГ ОБСЕ заявлении.

Они также встретились с главой Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ полковником Владимиром Минариком. Отмечается, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие в этих встречах.

Сопредседатели приветствовали одновременное освобождение заключенных с обеих сторон конфликта 28 июня и дали высокую оценку усилиям Международного комитета Красного Креста по содействию этому позитивному первому шагу в отношении задержанных.

«Сопредседатели призывают стороны принять дополнительные конкретные гуманитарные меры для дальнейшего укрепления атмосферы, способствующей миру и благоприятной для субстантивных переговоров», — отмечается в заявлении.