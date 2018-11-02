Межпланетная станция НАСА вышла из строя

Автоматическая межпланетная станция НАСА Dawn, предназначенная для изучения астероида Веста и карликовой планеты Церера, исчерпала свое топливо и прекратила работу. О завершении 11-летней миссии аппарата сообщает издание Science Alert, передает Лента.ру.

Запуск Dawn состоялся в сентябре 2007 года, после чего станция отправилась в пояс астероидов. Она работала на орбите вокруг самого крупного астероида пояса — Весты — в 2011-2012 годах, а затем перелетела к Церере, которую исследовала все оставшееся время. Этот зонд стал первым в истории аппаратом, который изучал с орбиты несколько небесных тел. С помощью Dawn ученые исследовали структуру и состав объектов, рельеф поверхности и их эволюцию.

По словам ученых, прекращение работы аппарата связано с тем, что на нем закончилось гидразиновое топливо, необходимое для изменения положения солнечных батарей в сторону светила для подзарядки, а также для поворота главной антенны к Земле.

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| 2018-11-02T14:54:27+00:00 2 ноября 2018, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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