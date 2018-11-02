Межпланетная станция НАСА вышла из строя

Автоматическая межпланетная станция НАСА Dawn, предназначенная для изучения астероида Веста и карликовой планеты Церера, исчерпала свое топливо и прекратила работу. О завершении 11-летней миссии аппарата сообщает издание Science Alert, передает Лента.ру.

Запуск Dawn состоялся в сентябре 2007 года, после чего станция отправилась в пояс астероидов. Она работала на орбите вокруг самого крупного астероида пояса — Весты — в 2011-2012 годах, а затем перелетела к Церере, которую исследовала все оставшееся время. Этот зонд стал первым в истории аппаратом, который изучал с орбиты несколько небесных тел. С помощью Dawn ученые исследовали структуру и состав объектов, рельеф поверхности и их эволюцию.

По словам ученых, прекращение работы аппарата связано с тем, что на нем закончилось гидразиновое топливо, необходимое для изменения положения солнечных батарей в сторону светила для подзарядки, а также для поворота главной антенны к Земле.

53 просмотров