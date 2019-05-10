Международный трибунал по делу украинских моряков огласит решение 25 мая

Слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, завершились в Гамбурге, решение будет объявлено 25 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство «Укринформ».

МИД Украины, как стало известно 16 апреля, по поручению президента страны Петра Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву в связи с ситуацией вокруг моряков. Украина инициировала два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.

| 2019-05-10T16:47:14+00:00 10 мая 2019, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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