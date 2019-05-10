Международный трибунал по делу украинских моряков огласит решение 25 мая

Слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, завершились в Гамбурге, решение будет объявлено 25 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство «Укринформ».

МИД Украины, как стало известно 16 апреля, по поручению президента страны Петра Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву в связи с ситуацией вокруг моряков. Украина инициировала два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.