Международный трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, и передать Украине три конфискованных судна.

Об этом заявил в субботу судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге, передает ТАСС.

Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению ITLOS, отсутствие российской стороны на слушаниях не могло быть причиной не рассматривать дело.

Судья заявил, что РФ и Украина должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.

| 2019-05-25T16:38:21+00:00 25 мая 2019, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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