Международный музыкальный фестиваль в Батуми

27 августа в Батуми открылся первый международный музыкальный фестиваль «Найди звезду на Шелковом пути».

Участниками фестиваля являются молодые исполнители из 14 стран Шелкового пути, среди которых Грузия, Азербайджан, Китай, Турция, Греция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Украина и ряд стран Восточной Европы.

Цель фестиваля, который продлится до 1 сентября, состоит в выявлении юных дарований, развитии межкультурного диалога. Фестиваль пройдет в три этапа. Участники исполнят мировые хиты, национальные и грузинские песни.

Победитель фестиваля получит 10 тысяч долларов. Занявшему второе место будет предоставлен тур-пакет по странам Европы. Организаторы не оставят без приза и лауреата, занявшего третье место. Организатор фестиваля — компания «Disconet Silk Road Star Georgia».

Глава компании Нино Шаламберидзе сообщила АЗЕРТАДЖ, что участниками фестиваля станут исполнители в возрасте 18-35 лет. По ее словам, несколько стран уже выразили готовность принять фестиваль в следующем году. Первая заявка поступила от Азербайджана.

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