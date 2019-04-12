Международное сообщество призвало власти Судана сотрудничать с МУС по аресту аль-Башира

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает власти Судана сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по ситуации с президентом страны Омаром аль-Баширом, на которого 15 лет назад был выписан международный ордер на арест, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

«Наша позиция четкая. Мы призываем власти Судана полностью сотрудничать с МУС. В 2005 году была резолюция СБ ООН, которая призывала власти Судана к полному сотрудничеству. И мы продолжим призывать власти к содействию», — сказала она.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.