Между Римом и Алеппо — Азербайджан

В прошлую пятницу в районе римского Форума на улице Виа Алессандрина в ходе археологических раскопок была найдена изготовленная из белого мрамора голова древнеримского бога Диониса, сообщили итальянские СМИ.

Согласно информации издания Gaeditoria, раскопки в этом районе Рима были начаты благодаря миллиону евро, полученному от правительства Азербайджана.

Это спонсорское соглашение было подписано 15 июля 2014 года бывшим мэром Рима Игнацио Марино и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Благодаря народу Азербайджана — написал Марино в своем профиле в Facebook после обнаружения находки, — и тому спонсорству, которое нам удалось привлечь сегодня, история Рима и история искусства стали богаче. Это богатство, являющееся достоянием человечества».

Как пишет издание, эта археологическая находка взволновала не только Игнацио Марино, но и нынешнего мэра Рима Вирджинию Раджи и заместителя мэра Луки Бергамо, которые на своих страницах в Facebook продемонстрировали удовлетворение открытием и поблагодарили всех причастных к этой находке.

«Я еще раз благодарю археологов Главного управления Капитолия и Министерство культуры Азербайджана, которое пожертвовало один миллион евро для начала раскопок на Виа Алессандрина», — написала мэр Рима на своей странице в Facebook.

Но насколько данная информация и вклад Азербайджана в обогащение итальянской культуры и истории целесообразны? Да, Азербайджан может и должен вносить вклад в мировую историю и культуру, но разве финансированием раскопок в Италии? Разве нет других более важных и нужных мест и дел?

Конечно, в данном решении есть немало политики. Италия является главным потребителем азербайджанских энергоресурсов, и в торговом обороте Азербайджана со всеми странами мира, Италия находится на первом месте. Однако, несмотря на это, есть в этой стране политические партии, такие как «Пять звезд» и «Северный Альянс», которые выступали против азербайджанских трубопроводов. Кстати эти правые популисты сегодня в коалиции в правительстве Италии и находятся у власти.

Естественно, что эти политические силы, не просто так трубят против азербайджанского трубопровода, ведь известно, что партии «Пять звезд» и «Северный альянс» являются пророссийскими силами, и там не все чисто с финансированием. Точку в этом вопросе поставил Дональд Трамп, когда премьер Италии Джузеппе Конте, посетил Вашингтон. Президент США сделал однозначную ставку на Южный газовый коридор, а не на «Турецкий поток». Поэтому в том, что Азербайджан финансирует подобные проекты, есть обязательный политический контекст, типа «давайте дружить». Но насколько полезно финансировать исторические раскопки в Риме?

Начнем с того, что в самом Азербайджане очень много мест, где можно и нужно проводить исторические раскопки, чтобы открыть и сохранить важные памятники исторического наследия своей страны. Хорошо, принято решение о восстановлении Мавзолея Дири баба в Гобустане, но только сейчас и то только потому, что Гобустан в последние годы начало посещать большое количество туристов. Если бы не туристы, исторический памятник в этом уникальном месте так и продолжал бы разрушаться. И это прискорбно, потому что после тотального уничтожения ряда исторических памятников Царской Россией и Советской Властью, современный Азербайджан должен всеми возможными методами сохранять то, что осталось.

Другой важный момент, касающийся культурно-исторического вопроса. Недавно состоялось открытие памятника Имадеддину Насими в рамках празднования Дня Киева и по случаю 100-летия Международной дипломатии Азербайджана. На церемонии открытия присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Азербайджан в Украине Азер Худиев и глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

Естественно, мы не против памятника Насими в Киеве или в любом другом городе мира.

Просто напрашивается вопрос: неужели финансирование исторических раскопок в Италии, или установка памятника в Киеве наиболее эффективный способ развития и пропаганды собственной культуры? Ведь могила того же Насими, находящаяся в Алеппо, была разрушена вандалами, когда в городе хозяйничали боевики. Благо сейчас город находится под контролем официальных войск правительства.

Разве не целесообразнее было бы договориться с властями, отстроить усыпальницу великого азербайджанского поэта, построить при ней школу имени азербайджанского поэта Насими? Тем самым внести вклад и в строительство разрушенной Сирии. И показать всему миру не на словах, а на деле, что мы ценим свою культуру и историю. Ведь Насими – это богатство являющееся достоянием всего человечества и в первую очередь Азербайджана.