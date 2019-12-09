Между революцией и эволюцией…

Связывать даже малейшие политические волнения с тонкими геополитическими нюансами — обычное дело, несмотря на то, что многие геополитики формально не причисляют себя к любителям конспирологии, но все равно, не могут полностью освободиться от влияния «теории заговоров».

В этом отношении вовсе не исключено, что и последние политические события, происходящие во Франции, вплоть до выступления «желтых жилетов», имеют вполне явные геополитические оттенки.

Ведь, некоторые аналитики уже с самого начала процесса улавливают в этом «заокеанские следы», пророча, что после лондонского саммита НАТО французскому президенту Э.Макрону едва ли удастся удержаться у власти.

И надо однозначно сказать, что подобные аргументы и предположения кажутся не совсем уж беспочвенными; какая-та «скрытая рука» явным образом старается демонтировать Европейский Союз, который хочет утвердится, как отдельная геополитическая и геоэкономическая единица.

Но страны также бывают весьма разными. Есть такие, в которых даже малейшее политическое волнение кажется каким-то сверхъестественным чудом.

Как раз в подобных странах, как правило, сразу находят посторонние и даже потусторонние попытки вмешательства в их «остров стабильности»,- так называют свою страну патриоты и в том числе, консерваторы некоторых ультра-стабильных стран.

Есть страны, в которых, все совсем наоборот. В этих странах, наоборот, стабильность и политическое затишье удивляет людей, толкая их к размышлениям чисто конспирологического-мифического толка: а такая цементированная стабильность и застой не являются ли результатом тайного заговора каких-то внешних тайных сил?

К подобным странам относится и Франция. Помнится, несколько лет тому назад попалась очень интересная книга одного зарубежного автора, в которой каждой европейской нации противопоставлялся какой-то символ: Великобритании — море, Германии — лес и деревья (символизирующие армию и солдат), а Францию пришлось обозначить революцией…

Надо сказать, что это воспринималось вполне естественно: только в одном веке во Франции произошли четыре революции…

Хорошо или плохо это – не нам судить. Единственно, что мы можем сказать, это то, что, начиная с Великой французской революции, было и то, и другое – запомнилось много хорошего, и конечно, плохого, была свобода и гильотина, страна не только выделялась своей революционной буржуазией, но раньше всех опробовала опыт первых коммун…

Что касается вопроса «Должна ли Франция стать примером для подражания для малых и больших стран?», надо сказать, что она уже давным-давно таковой является: в течение столетий почти всех прогрессивных людей мира вдохновляла Великая французская революция, ее «Декларация о правах и свободах человека и гражданина», ее революционный и прогрессивный дух, ее вызовы для остальной части мира…

«Что лучше революция или эволюция?» над таким вопросом ломали головы великие умы мира, но убедительного ответа на этот вопрос так и не нашли. И было бы совсем уж смехотворно, если бы мы взяли на себя миссию попытаться ответить на этот вопрос.

Нет, мы не намерены сделать однозначный выбор между революцией и эволюцией, скажем только то, что хуже всего — равнодушие, социальная инертность и пассивность, «поголовная послушность», социальная и человеческая трусость – ведь, бывают моменты, когда человек обязан выразить свое отношение к чему-либо лишь из-за того, что он является человеком, а не двуногим биологическим – зоологическим существом…

Подобные вопросы часто дискутируются особенно в странах бывшего советского пространства, где утвердился культ стабильности, где люди до сих пор раскаиваются в том, что их отцы и деды совершили октябрьскую революцию, и больше всего на свете опасаются повторить ошибки собственных отцов и дедов.

Но в последнее время и в этой плоскости многое прояснилось. Во-первых, достоверно известно, что никакой «Октябрьской революции» не было, а был октябрьский переворот, т.к. большевики никогда массовой и популярной партией в России не были, сила этой партии была в том, что она не делала различий между криминалом, террором и политической борьбой, и чтобы добиться своих целей она была готова на все. После октябрьского переворота эта партия первые же выборы проиграла эсерам и взяла однозначный путь красного террора…

Конечно, чтобы не впасть из одной крайности в другую, лучше поддерживать социально-политический реформизм.

Но полностью отбросить уличные-митинговые способы политической борьбы также не стоит: даже в самых развитых странах, где парламенты и независимые суды довольно развиты, все равно, без уличной борьбы и митингов, без акций протестов не обходится – даже самые демократические парламенты и самые независимые суды иногда просто-напросто не в состоянии бывают разрешать некоторые политические разногласия и споры…