Между Николом Пашиняном и Хасаном Роухани состоялся телефонный разговор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Роухани в среду вечером в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки, а также перспективы сотрудничества Тегерана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщили из пресс-службе главы армянского кабмина.

«Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Премьер Пашинян и президент Роухани подчеркнули важность проведения в Тегеране армяно-иранского межправительственного заседания. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и ЕАЭС, а также обменялись мнениями о региональных вопросах», — говорится в релизе пресс-службы правительства.

| 2019-07-10T23:24:38+00:00 10 июля 2019, 23:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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