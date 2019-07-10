Между Николом Пашиняном и Хасаном Роухани состоялся телефонный разговор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Роухани в среду вечером в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней повестки, а также перспективы сотрудничества Тегерана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщили из пресс-службе главы армянского кабмина.

«Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Премьер Пашинян и президент Роухани подчеркнули важность проведения в Тегеране армяно-иранского межправительственного заседания. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и ЕАЭС, а также обменялись мнениями о региональных вопросах», — говорится в релизе пресс-службы правительства.