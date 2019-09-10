Между Киевом и Москвой может состоятся очередной обмен заключенными

Москва и Киев ведут переговоры о следующем одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала « Громадское «.

При этом она отказалась уточнить фамилии тех, кто может принять участие в акции.

«Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», — заключила Денисова.

В субботу состоялась историческая акция по одновременному освобождению российских и украинских заключенных в формате «35 на 35». Среди переданных Киеву оказались осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, заключенных под стражу после незаконного пересечения российской морской границы в Керченском проливе.

В ходе телефонного разговора президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский назвали освобождение заключенных важным шагом в нормализации отношений Москвы и Киева. (РИА Новости)