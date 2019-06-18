Между Баку и Мешхедом будет курсировать регулярный пассажирский маршрут

Азербайджан и Иран планируют отрыть регулярный пассажирский маршрут между Баку и Мешхедом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В ходе очередного заседания совместной азербайджано-иранской комиссии, состоявшейся 12-13 июня в Баку, были рассмотрены вопросы, касающиеся сферы международных автомобильных связей, базирующиеся на соглашении «О международных автомобильных перевозках», подписанном в Тегеране в мае 2002 года между Азербайджаном и Ираном.

По итогам заседания была достигнута договоренность об устранении ограничений, применяемых в отношении зарегистрированных в Азербайджане грузовых автотранспортных средств при въезде без грузов в Иран.

По завершению заседания комиссии был подписан итоговый протокол.

| 2019-06-18T16:47:02+00:00 18 июня 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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