Между Азербайджаном и Турцией может быть подписано соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Турция готовят проект соглашения о преференциальной торговле.

Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров журналистам.

По словам замминистра, такое соглашение уже заключено между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Турцией. Согласно соглашению, продукция из Нахчыванской АР будет поставляться в Турцию на льготных условиях.

Также замминистра отметил, что по причине нахождения Нахчыванской АР в состоянии блокады, экономика региона немного отличается от общей экономики Азербайджана.

«В связи с этим в новом соглашении предусмотрены свои особенности», — добавил Сафаров.

| 2019-10-10T13:12:34+00:00 10 октября 2019, 15:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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