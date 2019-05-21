Между Азербайджаном и Египтом откроются новые авиарейсы

Президент «Азербайджанских авиалиний» Джахангир Аскеров во вторник встретился в Баку с чрезвычайным и полномочным послом Египта в Азербайджане Аделем Ибрагимом Ахмедом Ибрагимом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с дальнейшим сотрудничеством в сфере гражданской авиации между Азербайджаном и Египтом.

Джахангир Аскеров отметил увеличение пассажиропотока в международных аэропортах страны.

За первые четыре месяца 2019 года аэропорты Азербайджана обслужили почти 1,5 миллиона пассажиров.

По его словам, продолжается активная работа по привлечению новых иностранных авиакомпаний и открытию новых рейсов.

Так, продолжаются переговоры по открытию с восьмого июня чартерного рейса по маршруту Баку-Каир-Баку, который планируется выполнять каждую субботу на самолетах Embraer-190.

Также переговоры ведутся с казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень «свободы воздуха».

Ожидается, что авиакомпания будет выполнять с 18 июля еженедельные рейсы по маршруту Нур-Султан – Баку – Шарм-эль-Шейх.

Полеты будут совершаться по четвергам на самолетах Boeing 757.