Межбанк решил выйти на рынок розницы

Международный банк Азербайджана представил многофункциональный карточный продукт.

Презентация Tamkart прошла 10 октября в отеле Fairmont Baku при участии руководства банка, партнеров, клиентов и представителей СМИ. На презентации была представлена подробная информация о новом продукте и его особенностях.

Сообщается, что главная особенность Tamkart в совмещении функций двух карт – это дуал карта, которая сочетает в себе функции дебетовой и кредитной карт. Владельцы Tamkart могут приобрести любой продукт в сети партнеров Международного банка Азербайджана, разделив его стоимость на равные части, и оплатить покупку такситами в период до 18 месяцев. Для любого другого типа транзакций клиентам предоставляется беспроцентный льготный период равный 1 месяцу. Услуга SMS-уведомлений для обеих карт бесплатна.

«Можно поздравить банк, что он выпустил такую, как говорится, «многофункциональную» карту, — сказал по этому поводу банковский эксперт Акрам Гасанов. — Однако называть этот продукт многофункциональным нескромно, поскольку под такое определение подходят обычно банковские карты, с помощью которых можно оплачивать проезд и пр. В целом же речь о стандартной дебетовой карте, на которой можно держать деньги и брать в кредит — ничего нового, ведь в стране уже есть банки, выпускающие такие карты, не говорю уже о международной практике. Однако в целом событие, безусловно, положительное, поскольку от Межбанка в последнее время одни плохие новости».

По словам Гасанова, этот продукт Межбанка говорит о том, что финансовая структура стала больше ориентироваться на розничный банкинг, тогда как МБА известен как корпоративный банк, работающий с крупными заемщиками и клиентами в целом.

«Появление этого розничного продукта говорит о том, что Межбанк постепенно теряет cвои позиции на корпоративном рынке. Видимо, от него уходят крупные корпоративные клиенты, — сказал эксперт. — Кстати, новости об этом есть, иногда приходится слышать, что некоторые крупные клиенты, в том числе госкомпании, переходят в другие банки. В сложившейся ситуации Межбанку приходится ориентироваться на розничный бизнес и это, кстати, не удивительно, если учесть, что нынешнее руководство МБА пришло туда из розничных банков — Bank of Baku, Bank Respublika».

Главное, чтобы карта работала качественно, но это покажет время, резюмировал собеседник.