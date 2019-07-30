Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка С-400 не влияет на отношения с НАТО

Ситуация вокруг приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не влияет на отношения Турции с НАТО. Об этом сказал во вторник министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в Таиланде в беседе с журналистами. Видео распространил турецкий МИД, сообщает ТАСС.

«У нас нет проблем с НАТО, вы можете взглянуть на заявления генсека и его заместителя относительно С-400 и других тем. Турция входит в первую пятерку стран, которые вносят существенный вклад в НАТО. Так что [тема о том, что у Турции и НАТО есть проблемы] не поднималась на саммитах НАТО. Этот вопрос скорее касается двусторонних отношений между Турцией и Соединенными Штатами», — отметил глава МИД.

Чавушоглу находится в Таиланде с визитом, где проходит министерское совещание АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).