Мевлют Чавушоглу совершил однодневный визит в Баку

Сегоднф министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, находящимся с однодневным визитом в Баку, сообщает Report.

Стороны в ходе встречи тет-а-тет обсудили укрепление отношений между странами, а также ряд региональных вопросов.

Затем, как передает агентство «Анадолу», Мевлют Чавушоглу встретился с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым.

В ходе встречи, прошедшей в здании правительства Азербайджана, Чавушоглу подчеркнул высокий уровень отношений между Турцией и Азербайджаном.

По словам министра, дружеские отношения между президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым были вновь продемонстрированы на недавнем саммите НАТО в Брюсселе.

Глава турецкой дипломатии выразил уверенность в том, что под руководством президентов Эрдогана и Алиева связи между братскими странами будут развиваться по нарастающей.

Чавушоглу сказал, что Новруз Мамедов в свое время внес ощутимый вклад в продвижение интересов Анкары на уровне Еврокомиссии.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил удовлетворение тем фактом, что является первым официальным лицом Турции, который провел встречу с Мамедовым после его назначения на должность премьер-министра Азербайджана.

Премьер Азербайджана в свою очередь пожелал успехов турецкому правительству на фоне смены формы государственного правления в Турции.

Мамедов выразил уверенность в том, что Турция продолжит и впредь усиливать свое влияние на мировой арене.

Министр иностранных дел Турции в рамках визита в Баку посетил могилу покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева и могилы турецких и азербайджанских солдат.

Чавушоглу возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву и цветы к могиле Зарифы Алиевой.

Турецкого министра сопровождал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Глава МИД Турции посетил Аллею шехидов и возложил венок к Монументу вечного огня.

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