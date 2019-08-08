Мевлют Чавушоглу рассказал о соглашении с США по зоне безопасности в Сирии

Турция не позволит США затягивать реализацию договоренности по созданию зоны безопасности на севере Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.