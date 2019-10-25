Мевлют Чавушоглу: Неприемлемо, что наши союзники встречаются с террористом

Контакты союзника Турции, в лице США, с террористами, разыскиваемыми по «красному циркуляру» Интерпола, недопустимы. Об этом заявил в Баку глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.

«Ферхат Абди Шахин по прозвищу Мазлум Кобани — террорист. Встречи с преступником, объявленным в международный розыск, недопустимы, особенно если речь идет о контактах на уровне высокопоставленных лиц»,- сказал глава турецкой дипломатии.

По словам главы турецкой дипломатии, Анкара уведомила США о том, что террорист, с которым проводятся контакты, разыскивается по линии Интерпола.

«Попытки придачи легитимности террористам угрожают международной безопасности. Если террористов начнут легитимизировать, то в будущем будут допускаться контакты и с другими террористами, такими как главарь ДЕАШ Абубакр аль-Багдади», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава дипломатии подчеркнул, что Анкара не ставит различий между террористами и ведет одновременную борьбу со всеми преступными структурами, в том числе ДЕАШ, YPG/PKK и организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Это касается и таких террористических организаций, как «Боко Харам», отметил турецкий министр.

Чавушоглу выразил сожаление в связи с тем фактом, что для ряда стран диалог или взаимодействие с террористами становятся традицией. Это показатель слабости в борьбе с терроризмом, уверен министр.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу также провел переговоры по видеоконференцсвязи с т.н. главнокомандующим Сирийскими демократическими силами, а на самом деле террористом Мазлумом Кобани. В переговорах принял участие первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.