Мевлют Чавушоглу назвал шаги США по Сирии демонстративными

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал действия США в рамках инициативы создания зоны безопасности в сирийских районах к востоку от реки Евфрат, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, все шаги американской стороны по этому вопросу являются демонстративными.

«США сорвали договоренности с Турцией по сирийскому району Мюнбич. Причиной провала дорожной карты по Мюнбичу стало сотрудничество Вашингтона с террористами YPG/PKK», — сказал Чавушоглу.

Министр также затронул тему кипрского урегулирования.

«Начинать формальные переговоры по кипрскому урегулированию не имеет смысла», — отметил Чавушоглу.

| 2019-09-10T14:04:22+00:00 10 сентября 2019, 16:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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