Мевлют Чавушоглу назвал шаги США по Сирии демонстративными

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал действия США в рамках инициативы создания зоны безопасности в сирийских районах к востоку от реки Евфрат, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, все шаги американской стороны по этому вопросу являются демонстративными.

«США сорвали договоренности с Турцией по сирийскому району Мюнбич. Причиной провала дорожной карты по Мюнбичу стало сотрудничество Вашингтона с террористами YPG/PKK», — сказал Чавушоглу.

Министр также затронул тему кипрского урегулирования.

«Начинать формальные переговоры по кипрскому урегулированию не имеет смысла», — отметил Чавушоглу.