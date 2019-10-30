Мевлют Чавушоглу назвал позорным решение США по т.н. «геноциду армян»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого «геноцида армян». Об этом, как передает Trend, министр написал в своем Twitter.

По словам Чавушоглу, своим решением США пытаются «отомстить» за то, что Турция помешала их планам, проведя операцию «Источник мира» в Сирии.

«Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы», — написал глава МИД в Twitter.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции — Османская империя — совершила в 1915 году так называемый «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.