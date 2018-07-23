Метрополия – «колонии», что изменит третья Госпрограмма?

В Азербайджане в 2019 году подготовят новую госпрограмму социально-экономического развития регионов. Такие сроки приведены в мониторинге реализации в 2017 году «Стратегической дорожной карты развития сектора АПК Азербайджана».

В 2018 году истекает срок действия третьей пятилетней Госпрограммы социально-экономического развития регионов. В связи с этим, в 2019 году Минэкономики совместно с государственными и местными органами исполнительной власти разработают новую Госпрограмму развития регионов, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

Вообще надо сказать, что программу по развитию регионов стоит разделить на разные этапы и программы. Первый 2004—2008, второй 2009—2013. Якобы в рамках программы, было создано 5,4 тыс. предприятий, открыто 117 тыс. новых рабочих мест, включая 93 тыс. – постоянных. Согласно официальной информации, с 2009 года в Азербайджане создано более 20 тыс. предприятий и открыто около 360 тыс. новых рабочих мест. В результате уровень бедности сократился до 6%, безработицы – до 5,2%.

А где результаты? В каком состоянии наши регионы? За исключением некоторых курортных регионов, куда были вложены огромные деньги отдельных чиновников-олигархов, остальные оставляют желать лучшего. Давайте зададимся вопросом, какую продукцию эти регионы производят, кроме сельскохозяйственной, которая все равно не удовлетворяет потребности центра? На сегодня главным экспортом наших регионов являются мигранты. Наши регионы основные поставщики мигрантов в зарубежные страны. Они работают на рынках России, Турции или Европы и посылают деньги своим родным. Другими словами, проблем с дешевой рабочей силой ни для центра, ни для других стран нет, азербайджанские регионы их обеспечат.

Если посмотреть на уровень развития регионов, на инфраструктурные решения, на экспортный потенциал, на уровень развития цивилизации в сравнении с Баку, то можно увидеть всю трагичность ситуации. Местные главы исполнительной власти ведут себя на местах как царьки и в большей степени работают не как менеджеры для развития региона, а представляют колониальный центр, в которых назначенные сатрапы пытаются жесткими мерами держать «свой участок» в узде.

За годы независимости в регионах так и не было построено ни одного достойного медицинского, образовательного центра. А там, где есть медицинские центры с новейшей техникой, нет опытных врачей и медперсонала. Если говорить об образовании, то в отдельных городах, есть высшие учебные заведения, но и они не дают того качественного образования, который есть, хотя бы в Баку. На учебу и за высшим образованием молодежь едет в Баку, попав же в столицу, возвращаться в «колонию» под диктат того или иного главы исполнительной власти она не намерена. А все потому, что центр лишает свои периферии возможности достойного развития.

В рамках программ развития спорта по стране построено множество олимпийских центров, а результатом является то, что на последних олимпийских играх, Азербайджан выставил рекордное количество натурализованных спортсменов. Даже по таким видам спорта, как борьба, бокс и другие единоборства, где Азербайджан традиционно силен, выступали легионеры, и из всей сборной всего 40% спортсменов были азербайджанцы. Во всех отсталых странах мира, бедствующая молодежь пытается выбиться в люди, благодаря спортивному таланту, а азербайджанские регионы лишены даже этого права.

За все годы независимости в регионах Азербайджана так и не были созданы большие производственные предприятия, заводы, точнее были, и на их открытии присутствовал сам президент страны, но после, из-за неумелого управления и непонимания, как пользоваться этим, они либо закрывались, либо же работают всего лишь на 10-20% своей мощности. Можно было создать открытые экономические зоны, открыть центры развития IT технологий, можно было часть заводов из Баку перенести в регионы, можно было часть университетов вывести из столицы в регионы, но этого всего, к сожалению, не было сделано. Сделав это можно было заодно и столицу разгрузить, которая буквально задыхается от избытка населения.

По разным официальным источникам, Азербайджан за годы независимости потратил на региональное развитие примерно 50 миллиардов манат. Итог налицо: кроме красивых дорог (и то не во всех регионах), ничего в зачет зачислить нельзя. А тогда где деньги? Почему от программы регионального развития «развиваются» только главы исполнительных властей? А население регионов бедствует и пытается найти комбайны и другую технику для орошения земель и сбора продукции?

А не лучше ли центру вести дифференцированную политику в отношении своих регионов? Часть регионов объединить, вывести из дотаций и открыть кредитную линию, а во главе этих регионов не ставить людей, которые ничего общего с экономикой не имеют, а ставить менеджеров и по КПД ( коэффициенту полезного действия) определять, кто справляется со своей работой, а кто нет?

Есть такое понятие как «испанское экономическое чудо» 50-60-х годов, времен диктатора Франсиско Франко. В то время, после войны экономика в Испании была в плачевном состоянии, но, выведя регионы из дотаций и введя систему меритократии, экономика Испании за короткое время поднялась с ног. Меритократия подняла Испанию, может поднять и Азербайджан, если, конечно, ее ввести и прекратить политику «метрополия – периферия».

Оценка эксперта

В комментарии #, экономист Натиг Джафарли, сказал, что по официальным данным было реализовано две программы регионального развития. Сейчас принимается уже третья.

«Примерно 50 миллиардов манат по официальным данным было потрачено на развитие регионов. Общее капиталовложение было около 150 миллиардов долларов, из них 100 млрд. – это в Баку и Апшеронский полуостров, остальное через разные проекты в регионы, в основном инфраструктурные проекты. Строительство, школ, дорог, больниц. Но проблема в том, что оценка этих работ до сих пор не проводилась. Мы можем рассуждать, исходя из макроэкономических показателей страны, насколько эти программы были эффективны. В экспорте, доля регионов должна была расти, но всего этого, к сожалению, не произошло», — отмечает эксперт.

По его словам, сегодня Баку и Апшеронский полуостров дают 95% экспорта страны, и примерно 94% формирования бюджета тоже происходит благодаря Баку, Сумгайыту и прилегающим регионам.

«Участия регионов в формировании бюджета страны не произошло. То есть, мы опять имеем дело с тем, что Апшеронский полуостров — локомотив всей экономики, и то благодаря энергоресурсам. Если изменить дотационную политику, естественно, очень мало регионов сможет обеспечить себя финансовыми ресурсами. Проблема еще в том, что у нас централизованное налогообложение, то есть нет выборочного подхода к регионам, и все изымаемые налоги не идут в бюджет того или иного города, а идут в центр.

В этом плане есть проблема, так как во всем мире существуют и региональные налоги, и местные налоги, и центральные налоги. Можно учесть опыт отдельных стран, например, налог с оборота торговли взимается там, где эти торговые операции были произведены. Вот тогда регионы начнут сами зарабатывать и начнут формировать свои бюджеты», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что в Азербайджане местное самоуправление в упадочном состоянии, муниципалитеты – это мертворожденные органы.

«Вообще стоит сказать, что у нас нет практики местного самоуправления. Поэтому винить регионы тоже неверно, но изменить всю систему налогооблажения и развивать местное самоуправление возможно, и тогда потенциал регионов может быть раскрыт. В нынешней же системе, регионы всегда будут дотационными, и будут продолжать смотреть на центр», — резюмировал он.

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