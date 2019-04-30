Метро стало доступнее для людей с ограниченными физическими возможностями

Бакинское метро стало доступно для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО “Бакинский метрополитен”, новый проект расширил перспективы безопасного и комфортного использования метрополитеном для людей с ограниченными возможностями. Были успешно проведены инструктажи и тренинги по использованию соответствующего оборудования. Вместе с тем, проводится практическое обучение и тренировки по использованию инвалидных колясок в условиях метро.

С этой целью две мобильные группы, в соответствии с поступившим заказом, встречают пассажира у входа в метро и сопровождают его на всех этапах пути до выхода на станции назначения. Каждый такой заказ исполняют, как минимум, два человека. Заказы можно делать как по телефону(+994 50 268 00 65), так и с помощью интернета, минимум за час. Соответствующее приложение для смартфона (https://play.google.com/store/apps/details?id=az.besmobile.metro) доступно на сайте Google play market и официальном портале metro.gov.az, в разделе “доступное метро”. Мобильные группы оснащены запасными инвалидными колясками, на случай потери способности здорового пассажира передвигаться самостоятельно.

Как сообщается, инвалидные коляски крепятся в головном вагоне состава, около кабины машиниста. Такими креплениями уже оснащено 30 составов.