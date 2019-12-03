Метод пряника

Вопрос обеспечения дорожной безопасности для нашей страны очень актуален, ведь число ДТП растет.

Обычно говорят о том, что нужно ужесточать наказание, но многие эксперты отмечают, что помимо кнута, должен быть и пряник. Так, в России задумались над тем, чтобы стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе используя средства онлайн-контроля за автомобилем и денежные поощрения водителей за аккуратное вождение, сообщает РБК.

Полученными бонусами можно будет, например, оплатить штраф или получить скидку на полис ОСАГО.

А ранее один из российских депутатов предложил разработку системы вознаграждений водителей, которые сообщают ГИБДД о нарушениях ПДД на дорогах.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов заявил «Зеркало» о том, что он положительно относится к идее поощрения водителей, сообщающих о нарушениях на дорогах:

«Многие наши граждане считают, что такое действие можно охарактеризовать, как стукачество, и что это что-то нехорошее, непорядочное. Но такое представление в корне ошибочно. Стукачество — это анонимный донос на того, кто по каким-то причинам тебе мешает. А вот если водитель совершил нарушение на дороге, гражданский долг того, кто это видел, сообщить об этом в соответствующие органы. Безнаказанность порождает вседозволенность. Человек будет нарушать ПДД снова и снова, и в один далеко не прекрасный день может сбить человека. Даже если его посадят, ни убитому, ни его семье от этого легче не станет».

В разных обществах, по словам эксперта, от 70 до 90% людей не нарушают закон именно из-за боязни наказания. В США, к примеру, если водитель превысит скорость, то ему придется заплатить $600, если он сделает это в районе школы и там, где идут дорожные работы, штраф будет увеличен вдвое, рассказал Ф.Мамедов.

«Неважно, какой инструмент используется для достижения порядка на дорогах, важен результат. Но все же если есть наказание, то должно быть и поощрение»,- считает он.

Когда нет поблизости «ГАИ» и камер видеонаблюдения, то многие отечественные водители нарушают правила, лавируют между машинами, а также с полосы на полосу, провоцируя аварии. А если видят дорожный патруль или камеру, сразу начинают вести себя образцово-показательно. Что касается автобусов, то они порой выезжают на встречку, устраивают соревнования на дороге, не пропускают пешеходов в положенных местах, останавливаются в двух метрах от тротуаров, так что пассажирам приходится проходить по проезжей части. Но нужно, как говорит Ф.Мамедов, чтобы все участники дорожного движения понимали, их нарушение может зафиксировать любая машина и сообщить об этом в соответствующие органы.

«Не каждый захочет терять свое время, делать видеозапись нарушения, писать заявление, его, к тому же, могут привлечь к судебному процессу в качестве свидетеля. Если же водителей будут за эти действия поощрять, то, -считает эксперт, — у многих появится стимул. Кто-то делает это из чувства долга, кто-то готов будет сделать это за бонусы. Главное — уменьшить число ДТП».

В России, по словам Ф.Мамедова, существует программа, персонифицирующая подобные обращения. Человек регистрируется в системе один раз, его IP адрес попадает в базу, и уже известно кто посылает сообщение. Он не пишет заявление, а посылает фото, где уже видны дата, время, можно опознать место происшествия. У нас же, как сказал эксперт, такая программа не заинтересовала дорожных полицейских, они решили, что им посторонняя помощь не нужна, они сами справятся.

Что касается поощрения аккуратной езды, то по его словам, вознаграждения, пусть и символические, всегда приятны.

«Кстати, при оплате страховки за автомобиль, у нас и так есть бонусы. Если водитель за год не сделал ни одной аварии, ему полагается скидка 10%. Если же была авария, а то и не одна, то степень риска повышается. Страховая компания, чтобы компенсировать свои расходы, повышает сумму страховки»,- говорит он.

Но, по словам Ф.Мамедова, нормальный водитель и без того заинтересован в том, чтобы не попасть в аварию или создать опасную для участников дорожного движения ситуацию. Плохого же водителя вознаграждение вряд ли мотивирует. Его остановит только наказание и страх перед ним.

И вот тут, по словам эксперта, на помощь должны прийти камеры видеонаблюдения, которыми напичкан наш город. Но этот инструмент не всегда помогает. Скорее всего, «ГАИ» утонуло в количестве правонарушений со стороны водителей, предполагает он.

«Во многих местах таксисты-бомбилы стоят на тротуарах и зебрах прямо под камерами, но их не штрафуют. А ведь за это предусмотрен штраф 20 манат. Остановил он так такси три раза — это уже 60 манатов. Вряд ли таксист, так раскошелившись, остановился бы там в следующий раз. Или же, -говорит Ф.Мамедов,- взять водителей из спальных районов, которые приезжая на работу в центр, оставляют машины на целый день в неположенных местах, создавая пробки и провоцируя ДТП. Достаточно, чтобы их штрафовали на протяжении нескольких дней, и они сделают правильные выводы. Но это не происходит, а ведь в таких случаях в дело должен вступать «кнут».