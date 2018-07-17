Метин Карайер: Несмотря на победу в Габале, еще ничего не решено

Хавбек люксембургского «Прогресса» Метин Карайер поделился мнением касательно предстоящего ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанской «Габалы» (первая игра – 2:0).

«Ко второму матчу готовимся так же, как и к первому. Несмотря на победу в Габале, еще ничего не решено. Соперник все еще сохраняет шансы на итоговый успех. У «Габалы» есть сильные игроки на каждой позиции, так что нам нужно действовать осторожно. В первом матче мы показали, что являемся сильными как команда», — заявил Карайер.

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