Метеочувствительные люди до конца недели могут быть спокойны

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 июля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 26-27 градусов.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 27-28 градусов.

В связи с временами усиливающимся ветром хазри рекомендуется быть осторожными на пляжах.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14-15 июля понижение температуры воздуха на Абшеронском полуострове по сравнению с предыдущими днями и преобладание умеренного ветра хазри являются положительными факторами для метеочувствительных людей.

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