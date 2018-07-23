Месут Озил уходит из сборной Германии

Футболист Месут Озил (Mesut Özil) заявил об уходе из сборной Германии по футболу. «С болью в душе и после длительных размышлений, в виду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покидает ощущение расизма и неуважения», — написал Озил в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 22 июля.

Футболист турецкого происхождения признался, что «раньше носил немецкую спортивную форму с такой гордостью и воодушевлением, но теперь это изменилось». Озил отметил, что всегда делал все для своих соратников по команде, тренеров и «хороших людей в Германии», «но если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза (DFB) так обращаются со мной, не уважают мои турецкие корни и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, тогда наступает предел». «Расизм никогда, никогда не должен быть приемлем», — заключил футболист сообщает DW.

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