Место встречи — Сингапур

Саммит с участием президента США Дональда Трампа с руководителя КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 10 мая.

Несколькими часами ранее Трамп вместе с вице-президентом США Майком Пенсом принял трех граждан США, которые находились в заключении в Северной Корее. Они покинули пределы КНДР в сопровождении госсекретаря США Майка Помпео, который посетил Северную Корею для подготовки саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.

Освобождение американских узников рассматривалось как предварительное условие проведения саммита. Американская сторона, однако, официально никогда не подтверждала этого. США добиваются полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они обещали оставить в силе санкции против КНДР до тех пор, пока эта цель не будет реально достигнута.

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