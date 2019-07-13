Место встречи осталось прежним…

В среде не только армянских политологов, но и действующих политиков и дипломатов бытует мнение что, если уж Армения состоит в геополитическом союзе с Россией, если уж Азербайджан не является членом ОКДБ, значит, он в каком-то смысле, уязвимая страна; на него можно давить и заставить принять какие-то требования или сценарии.

На деле же все как раз наоборот: не Азербайджан, который не является членом каких-либо военных блоков, а Армения, будучи членом т.н. «российского НАТО» является условно независимым и суверенным государством.

Наверное, самым лучшим подтверждением этого факта, доказательством поддержки проводимого Азербайджаном военно-политического курса ведущими государствами и блоками мира является такое обстоятельство что, не только лидеры НАТО, но и военное руководство России для проведения важных переговоров выбирают не Ереван, а Баку и это не какое-то сиюминутное решение, а систематическая и обдуманная политика.

Проводить сбалансированную политику, сохранить военно-политический нейтралитет на практике не такое уж простое дело, особенно, в мире, в котором идет ожесточенная борьба за новые географии влияния.

Кроме того, мы почти на сто процентов уверены, что, как минимум, команда Н.Пашиняна с удовольствием хотела бы повторить проводимый Азербайджаном военно-политический курс, его опыт сбалансирования могучих геополитических полюсов мира для того, чтобы открыть новые интеграционные схемы или каналы для своей страны и самое главное, проводить политику сближения с Западом.

Но увы, это, дело непростое. Для проведения подобной политики требуются не только соответствующие ресурсы, стойкость и мужество не только политических лидеров страны, но и самого общества в целом…

Что же касается высоких военных чинов — генералов России и НАТО, им, конечно, есть что обсуждать. Сейчас в мире идут довольно сложные, порою даже очень запутанные процессы – с одной стороны, считается, что якобы американский президент относится к своему российскому коллеге с не скрытой и явной симпатией, пытаясь склонить его к сотрудничеству в таких важных вопросах, как иранская проблема, корейское разоружение или венесуэльский кризис. Но это всего лишь обманчивая видимость, поверхностное суждение, за которыми нередко скрывается жесткая схватка за моря и энергетические бассейны, свидетельством чего является нынешняя ситуация в Грузии или же процессы вокруг Украины…

Ясно, что, например, за грузинскими событиями постепенно прослеживается явный геополитический след.

В чем же дело, собственно говоря? Дело в том, что посредством Тбилиси и Киева Черное море постепенно переходит под контроль НАТО и сил США. Российские аналитики уже давно жалуются, что их страна постепенно теряет Черное и Северное моря.

В прошлой статье мы уже заметили, что США намерены добиться максимального удаления «гуамовской тройки» — Грузии, Молдовы и Украины от России.

В настоящее время США работают над грандиозным проектом и называется он, условно говоря, «Уменьшение российского влияния в постсоветском пространстве».

Уже в 2020 году США собираются потратить на эти цели более полумиллиарда долларов. На этот раз размах геополитического противостояния весьма широк: Вашингтон намерен в ближайшей перспективе добиться экономической, военной, политической и энергетической, даже информационной независимости названных стран от России. В Москве также понимают, что за Черным морем последует и Азовское и тогда Россия будет зажата со всех сторон натовскими военно-морскими силами.

Ясно одно: за этими событиями стоят вполне реальные геополитические амбиции, и возможно, что война за Южный Кавказ и Черноморский бассейн, о которой в свое время так много любили размышлять политические аналитики и политологи разных мастей, уже фактически началась –это уже не просто политическое противостояние грузинских «мечтателей» и «националистов», а противостояние двух держав мира.

Почему мы остановились на этом, на первый взгляд, не касающемся Азербайджана моменте? Грузия наш западный, а Иран южный сосед. И сложилась такая ситуация, что интересы США и России касательно этих стран не только не сходятся, даже прямо противоположные – полярные.

Даже отношения США с нашим самым близким союзником – с Турцией оставляют желать лучшего. СМИ сообщили, что первые партии комплексов С-400 уже доставлены в Турцию. И тут неясным остается весьма серьезный момент – удалось ли президенту Эрдогану объясниться «в любви» со своим американским коллегой на саммите G-20, проходившем на этот раз в Японии, или же в отношениях двух стран осложнений избежать не удастся – ведь, Сенат настроен намного воинственнее в отношении Турции, чем президент Д.Трамп?

В такой архисложной, даже весьма и весьма запутанной ситуации от азербайджанских политиков и дипломатов для проведения сбалансированной и нейтральной политики требуется ювелирная точность.

И надо сказать, что официальному Баку это удалось – место встречи генералов осталось прежним…