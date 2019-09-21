«Место встречи – Баку»: Азербайджан готовится к еще одному крупному событию

Азербайджан готовится к еще одному крупному культурному событию – в мае 2020 года наша столица впервые примет участников Международного фестиваля «Место встречи – Баку».

О том, как это будет в интервью # рассказывает один из организаторов фестиваля, представитель Международной Ассоциации «Искусство народов мира» в Азербайджане Наиля Абдуллина:

— Расскажите о подготовке к фестивалю, и о том, как зарождалась идея его проведения…

— Многие десятилетия на Земле происходят военные столкновения, массовые митинги во многих странах, экологическая катастрофа, миграция целых народов, бегущих от войны, от нищенских условий жизни, от политических репрессий. Это происходит от невежества, безграмотности, бескультурья.

Нужно менять мир. «Красота спасет мир» — хоть и затертая фраза, но сегодня она актуальна как никогда.

Вот почему должны проходить такие фестивали — показать миру, что мы люди разного цвета, веры, культуры, истории, но все мы живем на одной планете, и мы можем жить с уважением и любовью друг к другу. Мы хотим жить на чистой планете, без страха за свою жизнь и жизнь наших детей, жить в хороших условиях и иметь доступ к хорошему образованию. Кто как не мы — творческая интеллигенция должны пропагандировать культуру, любовь во всех ее проявлениях.

В Баку создана инициативная группа, в которую входят известные личности. Создан сайт фестиваля, где освещаются не только идеи и участники, но и сопутствующие мероприятия в преддверии главного действия.

Подготовка идет полным ходом. Я счастлива встретить в Азербайджане единомышленников, которые посвящают осуществлению этого проекта много личного времени. Бескорыстно, по велению души.

Я очень горжусь знакомством с этими людьми – они такие разные, но их всех объединяет одно качество – они делают мир лучше и двигают его своими незначительными, на первый взгляд, действиями, звонками, идеями. Благодарю Всевышнего за эти встречи, которые открывают сердце!

Уверена, что этот фестиваль востребован в обществе. Потребность души каждого человека – создавать, творить. Это помогает осознать свое место в мире, решить — кто ты, почувствовать, что твои чувства также важны и интересны миру.

— Кого ждем в гости?

— Ждем очень много интересных людей. Если я просто скажу, что будет, допустим, художник из России — это будет мало информативно. Попробую описать одного гостя. Это гражданин России, известный художник, талантливый поэт и профессиональный исполнитель арабских песен, журналист, корреспондент телевидения Саудовской Аравии, Бахрейна, советник в Посольствах стран Персидского залива в России. Заинтригованы? Знакомьтесь, Хуссейн Аль-Джаман!

Много интересного можно рассказать о каждом нашем госте.

— Впервые фестиваль искусств прошел в Берлине в 2017 году. Какие изменения произошли в концепции проекта с того времени?

— Действительно, первый фестиваль, после возрождения, состоялся в марте 2017 года и назывался «Место встречи — Берлин». Приглашенных гостей было 63 человека — писатели, художники, музыканты. География стран была обширной: Азербайджан, Казахстан, Франция, Нидерланды, Узбекистан, Россия, Эстония, Грузия и др. Всего было 14 стран, не считая германских представителей.

Это был шестидневный фестиваль с открытием в Посольстве Республики Казахстан в Германии. Был дан прием с торжественным выступлением, концертом и фуршетом. Художники представили более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, днем были творческие встречи с писателями, а вечерами проходили концерты в Доме Науки и Культуры на Фридрихштрассе, от классической музыки, до авторской песни. В завершение был дан гала концерт.

Из-за сжатого финансирования нам не удалось пригласить театры, мы не смогли также представить фильмы с выступлением режиссеров и актеров, чтобы публика могла вживую пообщаться с мастерами, не удалось выпустить каталог с работами, созданными на фестивале.

Эти дополнения, а также раздел художественной фотографии мы планируем реализовать в Баку.

И если у кого-то возникнет желание помочь проведению мероприятия, от финансовой до моральной поддержки, мы будем рады любому отклику.

Говоря о концепции фестивалей, проводимых под эгидой Международной Ассоциации «Искусство народов мира», то она остается прежней — «Место встречи». Меняется только город проведения. Цели и задачи проекта — неизменны: сделать мир лучше, чище, добрее.

Идея фестиваля также остается прежней — любовь к людям, любовь к искусству.

Команда дополняется в каждой стране, где проходит фестиваль. Участников становится все больше, расширяется география. Формат проведения, масштабы, конечно же, меняются в соответствии с национальным колоритом. И это очень интересно – нет жестких рамок, фестиваль развивается, совершенствуется.

— Расскажите о программе фестиваля, и состоится ли традиционная «предфестивальная» встреча?

— Фестиваль «Место встречи Баку – 2020» — это не единственное и обособленное мероприятие, тем более не одноразовое. До фестиваля будут проходить разного рода творческие мероприятия — симпозиумы, пленэры, литературные встречи, концерты, мини — фестивали в разных странах.

За прошедшее время были организованы литературные встречи писателей в Берлине, выставка картин художников из Германии в Москве, Международный симпозиум художников в Потсдаме.

С 21 по 27 октября запланирован мини-фестиваль, который мы решили назвать «Встречей» в Баку, и на который приедут художники и писатели из Германии, России, Турции, Казахстана, из США, ну и, конечно же, будут азербайджанские художники и писатели. Мы готовы принять желающих, открыты к общению. Планов у нас много.

Главное событие, на мой взгляд- это выставка участников в Музее современного искусства в Баку. Это очень престижно — выставляться на такой площадке!

И еще один момент – работы, представленные на октябрьской «Встрече» будут изданы в специальной рубрике солидного ежегодного каталога «Искусство России», который помогает профессионалам и любителям современного искусства ориентироваться на художественном рынке России. Будет размещена информация о каждом художнике, его работы и цены на произведения искусства.

23 октября 2019 года приглашаем на открытие выставки. Было решено, что в этом проекте рядом с именитыми художниками и известными мастерами будут выставляться и новички, и любители. Будет возможность показать свое умение, индивидуальность, свою идею, стилистику, философию, поделиться своим миром.

Будут экскурсии, с которыми нам любезно согласились помочь дирекция музейного центра Ичеришехер.

Большую поддержку нам оказывают Центр творчества Максуда Ибрагимбекова и Музей современного искусства.

— Какие ценности и идею несет фестиваль искусств «Место встречи»?

— Ценности — как и у всех фестивалей: знакомство с новыми творческими людьми, обмен информацией, выработка идей и организация новых совместных проектов. Интересно, что новые проекты зарождаются уже сейчас – во время подготовки к этому мероприятию.

Показ своего творчества и поиск новых интересных решений, просмотр широкого веера направлений искусства в различных видах, стилях и формах. И, конечно же, знакомство со страной пребывания, с ее историей и культурой через людей, музеи, экскурсии, расширение кругозора и возможностей.

А главная задача народной дипломатии — нести людям всей земли мир и понимание, что только в дружбе и гармонии мы можем сохранить нашу раздираемую проблемами планету.