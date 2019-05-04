Мест нет!

Родители, чьи дети пойдут в этом учебном году в первый класс, столкнулись с нехваткой мест в русском секторе. Подобным образом дела обстояли и в прошлом году, и, как видно из жалоб по этому поводу, проблема не была решена. Многие говорят о том, что при электронной регистрации либо оказывается, что в школе нет мест, либо система попросту не работает. Выбор школы для поступления в первый класс детей, прошедших собеседование по навыкам устной речи для учебы в секторах общеобразовательных школ с обучением на других языках, начался 1 мая в 10.00. В некоторых средних учебных заведениях классы были заполнены уже спустя короткое время после начала регистрации.

Как рассказала председатель Объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА) Малахат Муршудлу, ей в этом году пока не известны факты того, что кому-то из детей, прошедших собеседование, не хватило мест в школе.

«Не думаю, что такое возможно. Но те или иные жалобы неизбежны. Например, нередко родители не согласны с результатами приема. Понятно, что каждый родитель уверен, что его ребенок самый умный, самый талантливый и знает все необходимое для того, чтобы попасть в первый класс. Однако им сложно быть объективными. Другое дело – члены Комиссии, состоящей из специалистов, которые знают, какие вопросы задать, чтобы проверить уровень подготовки будущего ученика. Шестилетним детям не могут задавать сложные вопросы, но некоторые дети теряются и потому не могут дать правильные ответы, а у некоторых реально нет требуемого объема знаний. Но их мамы и папы все равно считают, что те отвечали правильно, и возмущаются, что они в итоге не прошли»–сказала она.

М.Муршудлу отметила, что русский сектор в этом учебном году не менее популярен, чем в прошлом. Такая популярность порождает ряд проблем– в первую очередь, речь о переполненных классах, где учатся человек 35, а во-вторых- в острой нехватке кадров.

«Было предложение даже приглашать учителей из России, но оно не получило поддержки. Если говорить о поступлении в русский сектор, то мне кажется правильным решение Министерства образования о проведении собеседований на знание языка. Таким образом, отсеивается та часть детей, которые хотят учиться на русском, не зная на нем ни слова.

«Я уже неоднократно говорила и еще раз повторю: школа–не курсы для изучения языка, когда речь идет об основном языке получения образования. К сожалению, многие родители так не считают»–подчеркнула эксперт.

В свою очередь, эксперт в области образования Надир Исрафилов также заявил «Зеркало», что решение Минобразования о собеседовании на знание языка обучения, абсолютно верное.

Отметим, что простые граждане, в отличие от экспертов, более пессимистично настроены в отношении новой системы приема. Известны случаи, когда в первый класс не принимали детей, говорящих по-русски, якобы из-за того, что они этот язык не знают. Так, в апреле в одной из групп на фейсбуке мама девочки выложила видео, из которого очевидно, что ее дочь владеет русским языком и грамотно отвечает вопросы. И, тем не менее, ей в приеме в русский сектор отказали. Некоторые считают, что виной тому то, что система рассылки результатов по смс иногда дает сбой. Другие уверены, что это собеседование –очередная «кормушка» и знание языка тут роли не играет. Бороться с несправедливостью, спорить, доказывать — на все это уходят нервы и время родителей, а для детей несправедливый отказ- серьезный стресс.

По словам Н.Исрафилова, если у родителей, чьи дети проходили собеседование, возникли какие-то проблемы с поступлением, с электронной регистрацией и т.д., они могут обратиться в специальные участки, которые есть в каждом районе. Также они могут обратиться в Управление образования города Баку.

Комментируя проблему нехватки мест в русском секторе, Н.Исрафилов, отметил, что она может наблюдаться в центральных, так называемых элитных школах. В других школах подобных сложностей быть не должно. Ребенка не могут не принять в школу, если он не провалил собеседование, говорит он.

«Когда речь заходит о русском секторе в обществе высказываются разные, часто противоположные точки зрения. Есть те, кто ратуют за его закрытие, читая о том, что так поступают в некоторых странах на постсоветском пространстве, в частности, в Грузии, Прибалтике. Но это не означает, что Азербайджан должен следовать примеру других государств в этом вопросе, у нас должна быть своя позиция по этому поводу. Звучат и предложения сделать русский сектор платным. Кто-то считает, что до 5-го класса дети должны учиться на государственном языке, а потом могут перейти на другой язык обучения. Мне кажется, неправильно и первое, и второе»–говорит Н.Исрафилов.

По словам эксперта, одно время русский сектор не был популярен, сейчас же наблюдается его Ренессанс.

«90% учащихся в русском секторе — азербайджанцы. Причин того, что родители предпочитают, чтобы их дети учились не на азербайджанском языке несколько-это модно, больше литературы на русском, возможность для продолжения получения образования в России. Специалисты, владеющие не только национальным языком, более востребованы. Право выбора гражданами языка для учебы закреплено в законе, и учитывая спрос, можно было бы открыть больше классов с русским языком обучения. Но в школах не хватает помещений для этого, там и так сидят по 40 учащихся в классе, хотя по закону их должно быть не более 20-ти»–поделился Н.Исрафилов.

Эксперт отметил, что выходом могло бы стать обучение в две смены. По его словам, в советское время в некоторых школах было даже три смены. Но такое предложение может не устроить ни учителей, ни родителей. Второй вариант – строить пристройки к школам.

По поводу нехватки кадров в русском секторе, Н.Исрафилов сказал, что это довольно непростой вопрос.

«Многие учителя русского сектора в свое время ушли из школ, когда русский язык у родителей школьников перестал пользоваться популярностью. Министерство образования, –считает эксперт,– могло бы вновь привлечь их к работе, ведь это уже готовые кадры, и их немало»