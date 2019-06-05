Месси: я вместе с отцом не подбираем игроков для сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.

«Мы подходим к турниру с теми же задачами, что и всегда. Но реальность такова, что сборная переживает смену поколений, для большинства игроков это будет первый большой турнир на уровне национальных команд. Однако это вовсе не значит, что Аргентина не будет бороться за трофей. Как и раньше, мы входим в число претендентов на победу в турнире. Возможно, наши шансы оцениваются ниже, нежели в предыдущие годы, но мы будем бороться за победу.

О моём отце ходит гораздо больше сплетен, чем о некоторых из футболистов. Он оказывается в центре внимания СМИ во многих моментах, которые выглядят абсурдно. Говорят, что мы с ним подбираем для сборной игроков, но это всё ложь», — приводит слова Месси Marca.