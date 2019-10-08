Месси выдвинул арбитру необычный аргумент в необоснованности удаления Дембеле

«Барселона» в матче 8-го тура испанской примеры добилась победы над «Севильей» (4:0).

По ходу встречи в составе каталонцев были удалении Усман Дембеле и Рональд Араухо.

В моменте с удалением Дембеле за оскорбление арбитра капитан «Барселоны» Лионель Месси попытался отговорить арбитра встречи от вынесения игроку красной карточки. Испанская TNT Sports опубликовала расшифровку разговора аргентинца с арбитром.

«Что тебе сказал Дембеле? Он не умеет говорить по-испански, он не умеет говорить! Не нужно было…», — заявил Месси. На что арбитр ответил: «Не ошибаюсь, Лео. Это неуважение. Осторожно, Лео».

Эта победа позволила команде Эрнесто Вальверде подняться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.