Месси вновь тренировался по индивидуальной программе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы.

На вторничной утренней тренировке аргентинец вновь занимался по индивидуальной программе.

Завтра точно станет понятно, сможет ли Месси сыграть с «Бетисом» в ближайшем матче Ла Лиги. В среду каталонцы проводят две тренировки, и если капитан команды не примет участия ни в одной из них в общей группе, то он вряд ли сыграет с севильцами.

По изначальному плану восстановления ожидалось, что Месси вернется в общую группу уже в понедельник, однако этого не произошло.

| 2019-08-20T15:52:59+00:00 20 августа 2019, 17:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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